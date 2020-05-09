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Havalimanında maske zorunluluğu, müdahale edilecek...

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek." dedi
 09 Mayıs 2020 09:49
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Havalimanında maske zorunluluğu, müdahale edilecek...

İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına konuk oluyor.

Samsunlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İSTANBUL HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Havalimanımız şu anda tahliye uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dün 12 tane tahliye uçuşu gerçekleştirdi, kargo uçuşlarımız kesintisiz olarak devam ediyor. Havalimanının Ramazan Bayramı'ndan sonra 28'inde iç hat uçuşlarının açılması hedefleniyor.

HAVALİMANINDA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Virüsle mücadelede havalandırma çok önemli. İlk günden itibaren havalimanımıza yüzde yüz taze hava verilmesini sağladık. Koronavirüsün nefes alırken bulaştığına dair kanıtlanmış bir durum yok, bu hastalığın daha çok damlacıklarla bulaştığını biliyoruz. Bunu engellemek için maske takın deniyor. Terminale giren herkes maske takmak zorunda. Terminalde maskenin sürekli takılı olması gerekiyor, aksi takdirde müdahale edilecek. Müşterilerle çok fazla temas halinde olan personellerimiz maskeyle birlikte siperlik de takacaklar. Bazıları eldiven takacaklar. Her noktada termal sistem kullanılacak.

Her yolcunun kendi sağlık durumunu bilmesi gerekiyor. Eğer ki koronavirüs semptomları buluyorsa yolcular, havalimanına gelmemeli. Havalimanına normal zamanlamalarla gelinecek. Sosyal mesafe uyarıları tüm alanda var. Yolcuların Kovid-19 kurallarına uygun şekilde terminalde bulunmaları sağlanacak.
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