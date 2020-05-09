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Almanya'da Diyanet camisine taşlı saldırı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Chorweiler Camisi, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına hedef oldu.
 09 Mayıs 2020 10:40
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Almanya'da Diyanet camisine taşlı saldırı

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Chorweiler Camisi, kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına hedef oldu.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete 8 hafta ara verilmesinin ardından yeniden ibadete açılacağı gün camları ve ana giriş kapısı kırılan camide hasar oluştu.

Sabaha karşı 01.13'te gerçekleşen taşlı saldırı, caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, saldırganların 2 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun, sabaha karşı camilerine yapılan saldırının polise intikal ettirildiğini ve polis tarafından inceleme başlatıldığını söyledi.

Altun, saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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