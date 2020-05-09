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Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
 09 Mayıs 2020 10:50
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Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Çağrı Süzeroğlu'nun (28) kullandığı 06 AV 4928 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yol kenarındaki salatalık tarlasına savruldu.

Kazada ağır yaralanan sürücü ve araçtaki Aykut Baba (28) ile Veli Eminoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Süzeroğlu ve Baba, hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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