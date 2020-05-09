Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı
|09 Mayıs 2020 10:50
|Yazdır
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Çağrı Süzeroğlu'nun (28) kullandığı 06 AV 4928 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Nur Sokak'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, yol kenarındaki salatalık tarlasına savruldu.
Kazada ağır yaralanan sürücü ve araçtaki Aykut Baba (28) ile Veli Eminoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelere rağmen Süzeroğlu ve Baba, hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler
09 Mayıs 2020 13:18
|Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım
09 Mayıs 2020 13:04
|Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar
09 Mayıs 2020 12:42
|Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
09 Mayıs 2020 11:06
|İzmir'de köpeklere eziyet eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
09 Mayıs 2020 09:33
|Elazığ'da ambulans tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı
09 Mayıs 2020 08:27
|Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı
08 Mayıs 2020 22:57
|Valilikten, bekçinin ayağından vurduğu şahısla ilgili açıklama
08 Mayıs 2020 22:29
|Jandarma sandı, kendi elleriyle teslim etti
08 Mayıs 2020 21:41
|8 aylık bebek, boğazına salatalık parçası kaçınca öldü
08 Mayıs 2020 19:35