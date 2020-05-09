Cumhurbaşkanı Danışmanlığına yeni atama
|09 Mayıs 2020 10:59
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı.
Cebeci'nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
HAMZA CEBECİ KİMDİR?
1953 Düzce Gümüşova doğumlu Cebeci, evli ve 4 çocuk babası.
İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu. 1974'te Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti. 1984 yılında Türkiye'ye döndü.
1986'da ticaret hayatına başlayan Cebeci, 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibi.
1987'de Refah Parti Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AK Parti'nin kuruluşunda da görev aldı.
Sonraki yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak çeşitli komisyonlarda görev alan Cebeci, 2015'ten bu yana Darülaceze Başkanlığını sürdürüyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi
09 Mayıs 2020 12:24
|Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?
09 Mayıs 2020 12:14
|'İnfaz kapsamının genişlemesi' endişesi nedeniyle başvuru ertelendi
09 Mayıs 2020 09:49
|Mutabakat sözde kaldı
09 Mayıs 2020 07:40
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı
09 Mayıs 2020 04:42
|Altun: Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar
09 Mayıs 2020 02:58
|Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
09 Mayıs 2020 00:36
|İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
09 Mayıs 2020 00:33
|Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı
09 Mayıs 2020 00:29
|9 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2020 00:10