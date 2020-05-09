Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
|09 Mayıs 2020 11:06
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Atşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan bir şantiye önünde meydana gelen trafik kazası sonrasında kazaya karışan motosikletin plakasız ve başka bir şahsa ait olduğu anlaşıldı.
Motosikletin açık olan sele kısmında sarılı halde paketlerin bulunduğu görülmesi üzerine motosiklet sürücüsü şüpheli Furkan Ş.(19) isimli şahsın üst ve motosiklet üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 53 adet poşetlere sarılı halde toplam 57,4 gram gelen Marihuana, 118 adet extacy hap, 4030 TL para, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan Furkan Ş. isimli şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince (20) yirmi yaş altı olması ve sokağa çıkma yasağı bulunmasından dolayı 3180 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2473 TL, plakasız motosiklet kullanmaktan 2081 TL ve araç sahibine, 2473 TL para cezası uygulanı.
Şüpheli şahıs emniyetteki işlemleri ardından sevk edildii adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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