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Geri dönüşümcülerden 'Maske ve eldivenler evsel atık değil' uyarısı

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin: Türkiye için çevre hassasiyeti bakımından bu dönem en önemli konu tek kullanımlık maske, eldiven ve koruyucu elbiseler. Her ne kadar evsel atık gibi görünse de bunlar hassas tıbbi atık
 09 Mayıs 2020 11:22
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Geri dönüşümcülerden 'Maske ve eldivenler evsel atık değil' uyarısı

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kullanılan maske ve eldiven gibi atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye için çevre hassasiyeti bakımından bu dönem en önemli konu tek kullanımlık maske, eldiven ve koruyucu elbiseler. Her ne kadar evsel atık gibi görünse de bunlar hassas tıbbi atık." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan sürecin geri dönüşüm sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Türk geri dönüşümcülerin atıkları bire üç değer katarak yeniden dünyaya sattığını ifade eden Çetin, şu an sektörün yüzde 50 kapasiteyle çalışmak zorunda kaldığını bildirdi.

Çetin, salgın nedeniyle dış talepte ve iç piyasada durgunluk yaşandığını dile getirdi.

Kovid-19 nedeniyle kullanımı yoğun artış gösteren maske ve eldiven gibi atıkların doğaya bırakılmaması ve yere atılmaması gerektiğini söyleyen Çetin, "Türkiye için çevre hassasiyeti bakımından bu dönem en önemli konu tek kullanımlık maske, eldiven ve koruyucu elbiseler. Her ne kadar evsel atık gibi görünse de bunlar hassas tıbbi atık." diye konuştu.

- "Ayrı poşete konulmalı"

Özellikle çalışmak zorunda olanların duruma göre günde 3-4 maske ve en az 2-3 eldiven kullanabildiğine işaret eden Çetin, bunun salgınla ortaya çıkan problemin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Çetin, söz konusu sürecin sadece bir sağlık sorunu olmadığına, aynı zamanda çevresel etkilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, hane halklarının çevre hassasiyeti konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu süreçte çevreye özel önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, "Maskeleri kullandıktan sonra özel itinayla diğer evsel atıklara karıştırmadan, evinizde ayrı bir poşete koyun ve ağzını bağlayın. Bunları bağladıktan sonra da ikinci bir poşetle ayrı ayrı apartmandaki görevlilere teslim edin." dedi.

Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının nisan ayında tek kullanımlık maske ve eldivenlere ilişkin bir genelge yayınladığını belirterek şöyle konuştu:

"Genelgede 72 saat kuralı var. Atık üzerinde virüsün kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbaları yani tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetleri en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda ve balkonlarda bekletmek gerekiyor. Bu tip genelgelerin kamu spotlarıyla desteklenmesi lazım."

- "Hastane atıklarının bertarafında problem yok"

Çetin, atıkların evde ayrıştırılması konusunda toplumda artan bir hassasiyet olduğunu belirterek, Tükiye'nin son 15 yılda geri dönüşümde çok yol aldığını söyledi.

Hastanelerde Kovid-19 ile mücadelede kullanılan maske, eldiven gibi atıkların geri dönüşümünde hiçbir problem olmadığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Hastanelerimizde bu konuyla alakalı problem yok. Bu atıklar oralarda tıbbi atık ayrıştırma alanlarına atılıyor. Buradan da Avrupa standartlarındaki tıbbi atık bertaraf tesislerine gidiyor. Ülkemizde bunların hiçbiri çevre ve sağlık sorunu oluşturacak durumda değil. Bu konuda Türkiye olarak çok ilerideyiz."

Çetin, hastane dışında kullanılan ve çevreye bırakılan tek kullanımlık maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların ciddi sağlık ve çevre riski barındırdığına dikkati çekerek, bu konuda kamu spotlarının yayınlanmasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin çalışmalarıyla toplumun bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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