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İki kutsal görevi bir arada yürütüyorlar

Yeni tip koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan "polis" anneler, sokağa çıkma kısıtlamasında da gece gündüz nöbette- İki kutsal işi aynı anda yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, halkın huzuru için yaptıkları mesainin ardından eve gittiklerinde üniformalarını çıkarıp annelik görevlerine dönüyor-
 09 Mayıs 2020 11:25
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İki kutsal görevi bir arada yürütüyorlar

Sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evdeyken halkın huzuru için gece nöbeti tutan polis anneler, vatan ve evlat sevgisinin verdiği güçle yorulmadan çalışıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, erkek meslektaşlarıyla ön safta yer alan kadın polisler, iki kutsal görevi birlikte yürütüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında gece nöbetinde olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polis memurları, Anneler Günü dolayısıyla hem polis hem anne olmanın güzel ve zor yanlarını AA muhabirine anlattı.

- "Severek yapılan her işte aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur"

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Hülya Çiftçi, bir çocuk annesi olduğunu belirterek iki kutsal görevi severek yaptığını ifade etti.

Hem anneliğin hem de polisliğin önemli iki görev olduğunu dile getiren Çiftçi, "Her iki kutsal mesleği de seve seve yapıyorum. Bir çocuk annesiyim. Elbette zorlukları var ama severek yapılan her işte aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur." diye konuştu.

Çiftçi, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü canıgönülden kutluyorum elbette ama bu güzel günde ilk elleri öpülmesi gerekenlerin şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Ben anne olmayı da polis olmayı da çok sevdim."

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Şehit Rahmi Sarıgül Polis Merkezi Amirliğinde görevli bir çocuk annesi polis memuru Günay Can da anne olmanın dünyanın en güzel ve en kutsal duygusu olduğunu söyledi.

Anne olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren Can "Allah'ın bize emanet ettiği o değerli varlığı vatanına, milletine, hayırlı, sağlıklı ve bilinçli bir birey olarak yetiştirmek dünyanın en kutsal görevidir. O yüzden anne olduğum için çok mutluyum. Ben anne olmayı da polis olmayı da çok sevdim." diye konuştu.

Polisliğin diğer meslek gruplarına göre daha çok fedakarlık istediğini ve annesinin kötülüklerle, zorluklarla mücadele ettiğinin bilincinde olan bir çocuğun daha güçlü ve duyarlı olduğunu belirten Can, şunları söyledi:

"Ben dünyanın en kıymetli annelerinin şehit ve gazi anneleri ile engelli çocuk yetiştiren anneler olduğuna inanıyorum. Vatana, millete hayırlı işler yapan, üreten, çalışan ve bu duyarlılıkla insanlara dokunan, emek veren herkesin anneler kadar kıymetli olduğuna ve herkesin bu duyguyu hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Anneler dünyanın en güzel çiçekleridir ve dünyayı da sevgi kurtaracak. Bütün anneleri çok seviyorum ve ellerinden öpüyorum."

- "Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz."

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Şentepe Polis Merkez Amirliğinde görevli polis memuru Betül Can, 4 yaşında bir çocuk annesi olduğunu belirterek annesinin kanser hastası olmasından dolayı Anneler Günü'nün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında polis memuru olan eşiyle birlikte görev yaptıklarını dile getiren Can, "Çocuğumuza bu zor günlerde vardiyalı bakıyoruz. Sağ olsunlar amirlerimiz de bu konuda yardımcı oluyorlar. İş hayatımızın yanı sıra evimize gittiğimizde temizliğimizi, yemeğimizi ve diğer işlerimizi yapıyoruz. Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz." şeklinde konuştu.

- En büyük destekçileri anneleri oldu

Polisliğin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Kübra Erdoğan, meslek hayatı boyunca en büyük desteği annesinden aldığını ifade etti.

Ankara'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünde görev yapan Ayşe Yurt da iki kutsal görevi birlikte, güzel bir şekilde yürüttüklerini söyleyerek başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı
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