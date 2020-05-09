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Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti

Kırklareli'nde evleri bir yılda 4 kez yanan aile, otele gitmek istemeyince, yanan evlerinin bahçesinde valilik tarafından kurdurulan çadırda yaşamaya başladı- Vali Osman Bilgin:-"Evi yanan ailemize otelde kalmalarını teklif ettik ancak kabul etmediler. Biz de geçici süre barınabilmeleri için AFAD aracılığıyla çadır kurdurduk. Ailemize Türk Kızılay tarafından en kısa sürede yeni bir prefabrik ev yapılacak"
 09 Mayıs 2020 11:51
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Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti

- Kırklareli'nde evleri bir yılda 4 kez yanan aile, otele ya da misafirhanelere yerine AFAD tarafından bahçelerine kurulan çadırda kalmayı tercih etti.

İnece beldesinde Yasin (60) ile Yazgül Balcı (62) çiftçinin evlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir yılda 4 kez yangın çıktı. İki gün önce çıkan son yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yasin Balcı ile telefonda görüşerek, aileyi evleri onarılana ya da yenisi yapılıncaya kadar otelde misafir edebileceklerini belirtti.

Balcı, evlerinin bulunduğu yeri terk etmek istemediklerini ifade etmesi üzerine Vali Bilgin, çiftin geçici süre barınabilmeleri amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine çadır kurmaları için talimat verdi.

Ekipler de kısa sürede evin bahçesine çadır kurdu.

- "Ailemizin tüm ihtiyaçları karşılanacak"

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Valilik olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını anlatan Bilgin, "Evi yanan ailemizin otelde kalmalarını teklif ettik ancak kabul etmediler. Biz de geçici süre barınabilmeleri için AFAD aracılığıyla çadır kurdurduk. Ailemize Türk Kızılay tarafından en kısa sürede yeni bir prefabrik ev yapılacak. Biz de evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Aklınıza ne geliyorsa, buzdolabından, çamaşır makinesine tüm ihtiyaçlar giderilecek." ifadesini kullandı

- "Ev kullanılmaz hale geldi"

Yazgül Balcı ise evlerini iki yıl önce yaptırdıklarını ancak son 1 yılda dört kez yangın çıktığını belirtti.

Son yangında evinin tamamen yandığını hatırlatan Balcı, "Köye geleli iki yıl oldu. Evimiz bir yılda dört kez yandı. 2 kez yandı kendi imkanlarımız ile söndürdük. 2 gün önce ise bir daha yangın çıktı onu itfaiye ekipleri söndürdü. Şimdi ise ev kullanılmaz hale geldi" dedi.

Yasin Balcı da yangınların nasıl çıktığını ne kendilerinin, nede itfaiye ekiplerinin anlam veremediğini vurguladı.

Balcı, kendilerine her türlü yardımda bulunan yetkililere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Hemen geldiler çadır kurdular. Bize otel ayarlayalım dediler ama biz kabul etmedik. Mal canın yongasıdır. Nasıl bırakayım gideyim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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