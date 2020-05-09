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Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"1 milyon maskeye çok kısa zamanda ulaşacağız. Bu kapsamda bu anlamlı çalışmalarda yer alan personellerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum"
 09 Mayıs 2020 12:03
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Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 850 bin maske üretilerek dağıtıldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, gençlik merkezlerinde sağlık çalışanlarına korunaklı maske üretmek için büyük bir özveriyle çalışıldığını aktardı.

Devlet ve millet olarak salgınla mücadelenin ortak bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar gençlik merkezlerimizde 850 bin maske üretilerek dağıtıldı. Gençlerimiz, her alanda olduğu gibi koronavirüsle mücadelede de 'Biz de varız' dediler. Gönüllü gençlerimiz ve bakanlık personellerimiz her fırsatta olduğu gibi maske üretiminde de ortak çalışmalarla önemli başarılar elde ediyor. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Gençlik merkezlerimiz de salgın sürecinin başından itibaren yoğun mesai harcayarak sağlık çalışanlarımız için siper maske üretiyor."

Siper maske üretimi için ilk olarak 81 ilde pilot gençlik merkezleri belirlediklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Hem 3 boyutlu yazıcılar hem de '10 Parmağımda 10 Marifet Atölyesi'yle siper maske üretimine başladık. Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler ve gençlik merkezi personellerinin çalışmaları ile günlük yaklaşık 40 bin siper maske üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maskelerin sağlık çalışanlarına dağıtıldığını belirten Kasapoğlu, "1 milyon maskeye çok kısa zamanda ulaşacağız. Bu kapsamda bu anlamlı çalışmalarda yer alan personellerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu günleri devlet millet iş birliği ile kısa zamanda atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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