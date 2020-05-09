Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerine gemiye biniş izni
|09 Mayıs 2020 12:07
|Yazdır
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini bildirdi.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 sürecinde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarıyla ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun şekilde kullanılmasının ve lojistik maliyetlerinin yönetilebilir seviyelere çekilmesinin temel hedefleri olduğunu ifade etti.
Bu kapsamda, uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:
"İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek."
Tır şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonunun zorunlu tutulacağına işaret eden Pekcan, gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacağını bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama
09 Mayıs 2020 13:03
|Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak
09 Mayıs 2020 12:52
|Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
09 Mayıs 2020 12:42
|Sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıt istinasında değişiklik
09 Mayıs 2020 12:20
|Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı
09 Mayıs 2020 12:03
|11 ilaç daha geri ödeme listesinde
09 Mayıs 2020 11:58
|Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor
09 Mayıs 2020 10:53
|Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı
09 Mayıs 2020 10:20
|Havalimanında maske zorunluluğu, müdahale edilecek...
09 Mayıs 2020 09:49
|Almanya'da camiler yeniden ibadete açıldı
09 Mayıs 2020 09:35