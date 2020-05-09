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Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?

Korona virüsünü etkili olduğu günlerde Optimar araştırma merkezi seçim anketi çalışması yaptı.
 09 Mayıs 2020 12:14
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Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür bugünkü köşesinde korona günlerinde olası bir seçim olsa, anketi hakkında bilgi verdi. .

Övür, korona virüsünü etkili olduğu günlerde Optimar araştırma merkezinin yapmış olduğu seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Mahmut Övür yazısında:

Önümde Hilmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar Araştırma'nın son anketi var. Rakamlar şöyle; AK Parti yüzde 42.8, CHP yüzde 23.4, MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.5, İYİ Parti yüzde 9.1. Diğer partiler içinde yüzde biri geçen tek parti Babacan'ın partisi, yüzde 1.3...
AK Parti ile CHP arasındaki fark hala 20 puan civarında.
Sabah
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