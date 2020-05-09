Sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıt istinasında değişiklik

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sendika, dernek ve vakıfların Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıttan istisna tutulmasına ilişkin kararında değişiklik yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan yapılan açıklamada, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca bazı veri sorumluları için VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilebildiği belirtildi.

Açıklamada, Kurul kararıyla, Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanunu'na göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre kurulmuş sendikalardan "yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler"in VERBİS'e kayıttan istisna tutulduğu hatırlatıldı.

Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıttan istisna tutulmasına yönelik kararda değişiklik yapıldığı bildirilen açıklamada, muafiyet sağlayan hükmün, "yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye'de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar" olarak değiştirildiği kaydedildi.

Kararla Türkiye'de yerleşik ve yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS'e kayıt olma zorunluluğundan istisna tutulduğu ifade edilen açıklamada, yurt dışında yerleşik veya ilgili mevzuat ve amaçları ile faaliyet alanları dışında kişisel veri işlemekte olan dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün sürdüğü belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun söz konusu kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.