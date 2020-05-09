Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na bir mektup gönderdi.
|09 Mayıs 2020 12:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü'yle ilgili bir mektup yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda "Bu kez ortak düşmanımız sınır tanımayan bir virüs. Gözle görülmeyen bir düşman birlik olmanın anlamını hatırlattı. AB artık aynı gemide olduğumuzu anlamalı" ifadelerini kullandı.
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