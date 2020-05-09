Sancaktepe kulübünde 9 kişide koronavirüs tespit edildi
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 9 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
|09 Mayıs 2020 12:28
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik elip ve çalışanlarımıza yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmıştır.
Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan ise 3 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlatılmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır.
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