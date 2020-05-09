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Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde toplu ibadet yapılamıyor. İnsanlarımızın bir arada bulunması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikaf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak
 09 Mayıs 2020 12:52
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Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerde toplu ibadet yapılamadığını hatırlatarak, "İnsanlarımızın bir arada bulunması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikaf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak." dedi.

Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itikafın Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu söyledi.

İtikafı yerine getirmek isteyen Müslümanların ramazanın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını keserek ibadet için camilere kapandığını belirten Bilgiç, "Peygamber Efendimiz de ramazanın son 10 gününde mescide çekilir ve orada ibadete yoğunlaşırdı." ifadesini kullandı.

Bilgiç, mevcut durumda bu sünnetin Müslümanlar tarafından her yıl farklı camilerde yaşatıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul'da her yıl dünyanın farklı ülkeleri ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen Müslümanlar camilerimizde itikafa giriyordu. İtikaf sünnetini yapan Müslümanlar camide kalıyor ve tüm ihtiyaçlarını burada karşılayarak zamanlarını sadece ibadetle geçiriyor. Buradaki insanlar, ramazanın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin sevabına erişmeyi arzuluyor. Çok güzel ve manevi bir ortam oluşuyordu. İtikafa girmek, gerçekten maneviyat dolu bir duygudur."

- "Evin bir odasında itikafa girilebilir"

Geçen yıl İstanbul'da 247 camide yaklaşık 2 bin kişinin itikafa girdiğini belirten Bilgiç, "Bu yıl dünya ve ülkemiz yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl camilerimizde toplu ibadet yapılamıyor. İnsanlarımızın bir arada bulunması sağlık sorunu oluşturabilir endişesiyle itikaf ibadeti bu yıl camilerimizde yapılmayacak. İnşallah bu sıkıntılar bittiğinde itikaf sünnetine sahip çıkmak isteyen kardeşlerimiz aynı şekilde bu ibadeti devam ettirecekler." diye konuştu.

Bilgiç, önceki yıllarda erkeklerin camilerde yerine getirdiği ibadetin, kadınlar tarafından da itikafa niyet etmek suretiyle evlerinin bir odasında gerçekleştirilebildiğini aktararak, "Ama bu yıl koronavirüs salgınından dolayı camilerde bu ibadet yapılamayacak. Bu nedenle erkek ve kadınlar evlerinin bir odalarında itikafa girerek sünneti yerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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