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Türk Eczacıları Birliğinden Kovid-19 ile mücadelede ilaç hamlesi

TEB Vakfının iştiraki olan TEBEM İlaç, Kovid-19 pandemi sürecinde tedavi protokolünde olan "oseltamivir" etken maddeli ilacın üretimini yapmak için Sağlık Bakanlığına başvurdu
 09 Mayıs 2020 12:05
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Türk Eczacıları Birliğinden Kovid-19 ile mücadelede ilaç hamlesi

- Türk Eczacıları Birliği (TEB) Vakfı'nın iştiraki olan TEBEM İlaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde tedavi protokolünde olan "oseltamivir" etken maddeli ilacın üretimini gerçekleştirmek için Sağlık Bakanlığına başvurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacıları Birliği Vakfı TEBEM'in Kovid-19 tedavisinde kullanılan oseltamivir ilacı üretimine ilişkin ruhsat başvuru sürecini "yüksek öncelikli" olarak değerlendirdi.

Birlik, ilacın ruhsatının çıkmasından hemen sonra üretime geçilmesini hedefliyor. Üretim sonrası ilk partiden bir kısmının Sağlık Bakanlığına hibe edileceği duyuruldu.

Birlik, yerli ilaç üretimi kapsamında farklı terapötik alanlarda Ar-Ge ve ruhsatlandırma süreçleri devam eden ilaç projelerinin bulunduğunu, benzer şekilde de bundan sonraki süreçlerde dışa bağımlılığın azaltılması adına girişimlerde bulunacağını beyan etti.

- "Kamunun desteğinin artarak devam etmesini bekliyoruz"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Eczacıları Birliği, kuruluş kanunundan da aldığı güçle halk sağlığı için yerli ilaç sanayisine destek vermek ve yerli ilacın halka ulaştırılmasını sağlamakla yükümlü kurumların başında gelmektedir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, içinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarını da göz önüne alarak üzerimize düşeni yaptık ve böyle bir hamle gerçekleştirdik. Yerli ilaç sanayisinin geliştirilmesi ve ulusal ilaç politikalarının yerlileşmesi adına kamunun destek ve teşviklerinin artarak devam etmesi de beklentilerimiz arasındadır."
Anadolu Ajansı
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