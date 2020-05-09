Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar
|09 Mayıs 2020 12:42
|Yazdır
Sivas'ta kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıtıp, adlarının cinayete karıştığı ve FETÖ/PDY'ye para gönderdiği yalanıyla iki kişiyi dolandıran iki şüpheli gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 73 yaşındaki Kadir S'nin, Dikimevi Caddesi'ndeki evine giderek kendilerini "jandarma komutanı" olarak tanıttıktan sonra adının cinayete karıştığı ve FETÖ/PDY'ye para aktardığı yalanıyla 3 bin lira ve iki bileziğini dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yıldızeli ilçesindeki bir köyde de bir mağdurun aynı yöntemle 100 bin lirasının dolandırıldığını tespit eden polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheliler K.Ç. ve V.M'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin dolandırdıkları altınları kentteki bir kuyumcuda bozdurduklarını belirleyen polis ekipleri, K.Ç'nin üzerinden çıkan 25 bin liraya el koydu.
Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler
09 Mayıs 2020 13:18
|Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım
09 Mayıs 2020 13:04
|Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
09 Mayıs 2020 11:06
|Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
09 Mayıs 2020 10:50
|İzmir'de köpeklere eziyet eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
09 Mayıs 2020 09:33
|Elazığ'da ambulans tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı
09 Mayıs 2020 08:27
|Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı
08 Mayıs 2020 22:57
|Valilikten, bekçinin ayağından vurduğu şahısla ilgili açıklama
08 Mayıs 2020 22:29
|Jandarma sandı, kendi elleriyle teslim etti
08 Mayıs 2020 21:41
|8 aylık bebek, boğazına salatalık parçası kaçınca öldü
08 Mayıs 2020 19:35