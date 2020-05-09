Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
Kastamonu'da jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.
|09 Mayıs 2020 12:42
|Yazdır
Kastamonu'da jandarma ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Devrekani 5'inci Jandarma Trafik Timi ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından, Devrekani-Çatalzeytin kara yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde 43 araç kontrol edildi.
Denetimde kural ihlalinde bulunan araç ve sürücü tespit edilmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama
09 Mayıs 2020 13:03
|Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak
09 Mayıs 2020 12:52
|Sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıt istinasında değişiklik
09 Mayıs 2020 12:20
|Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerine gemiye biniş izni
09 Mayıs 2020 12:07
|Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı
09 Mayıs 2020 12:03
|11 ilaç daha geri ödeme listesinde
09 Mayıs 2020 11:58
|Kültür ve Turizm Bakanlığı genç yetenekleri arıyor
09 Mayıs 2020 10:53
|Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı
09 Mayıs 2020 10:20
|Havalimanında maske zorunluluğu, müdahale edilecek...
09 Mayıs 2020 09:49
|Almanya'da camiler yeniden ibadete açıldı
09 Mayıs 2020 09:35