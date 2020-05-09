Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım

24 ADAY BAŞVURDU, AMA EN DÜŞÜK ALES VE YABANCI DİL PUANINA SAHİP ADAY KAZANDIRILDI Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi alımına başvuran adaylar sınavda şaibe olduğunu iddia ediyor. 24 adayın başvuruda bulunduğu ilanda 14 aday eksik belgeden elendi. Giriş sınav sonucunda ise en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday ise kazanan olarak açıklandı.