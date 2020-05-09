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Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler

Esenler'de çantacılık yapan iki arkadaş, araçlarına bindikleri sırada cerrahi maske takan 5 şehir magandasının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı
 09 Mayıs 2020 13:18
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Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler

Saldırı anı kameralara yansırken, aldığı darbelerle yere düşerek defalarca kalkan işletmeciler öldüresiye tekmelendi. Canlarını zor kurtaran işletmeciler darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çantacılık yaptığı öğrenilen İ.G.(43) ve B.K. iş yerinden çıkarak otomobiline binmek istedi.

İkili tam araca binecekleri esnada koşarak yanlarına gelen cerrahi maskeli 5 şehir magandasının saldırısına uğradı. Neye uğradığına şaşıran iki arkadaş aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yere savruldu. Yerde de defalarca tekmelenen işletmeciler her fırsatta ayağa kalktılar ancak aldıkları darbelerle tekrar yere düştüler. Saldırganlar İ.G. ve B.K.'yı dakikalarca bu şekilde darp ettikten sonra parkın içerisine girerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yumrukla yere savurup öldüresiye tekmelediler

Görüntülerde, cerrahi maske takan 5 şahıs yürüyerek sokağa giriyor. Şahıslar bir süre yürüdükten sonra kısa bir süre bekliyor. İşletmecilerin otomobile yöneldiğini gören şahıslar, tekme ve yumruklarla saldırmaya başlıyor. İşletmecilerden biri ilk yumruk darbesiyle yere savruluyor ve yerdeyken de tekme yiyor. O esnada diğer işletmeci de 2 saldırgan tarafından aynı şekilde saldırıya uğruyor. Yere savrulan ilk işletmeci tekrar ayağa kalkarak saldırgana karşılık veriyor. Ancak diğer saldırganın da vurmasıyla işletmeci tekrardan yere savruluyor. Dakikalarca süren saldırının ardından şahıslar parka girerek kayıplara karışıyor.

Yaralanan işletmeciler polise şikayette bulundu

Öte yandan saldırının ardından ayağa kalkan polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerini götürdüğü işletmeciler İ.G. ve B.K. hastaneden darp raporu aldı. Ardından iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alan işletmeciler, Atışalanı Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkalleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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