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'Dünya ülkelerini izliyoruz, bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezlerindeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum
 09 Mayıs 2020 13:50
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'Dünya ülkelerini izliyoruz, bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezlerindeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bartın'da görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Küresel koronavirüs salgını dolayısıyla okullardaki eğitime ara verilmesiyle eş zamanlı başlatılan uzaktan eğitim sürecinde verdikleri destekten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Selçuk, insanların ve toplumların işlerini ne kadar inançla yaptıklarının, zor zamanlarda belli olacağına dikkati çekti.

Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu dönemde öğretmen arkadaşlarım gerçekten büyük bir çaba gösteriyor. Çocuklarımızı yalnız bırakmadınız, velilerimizle irtibatı kesmediniz. Çocukların eksiğinin giderilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezlerindeki (BİLSEM) üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum."

- Meslektaşlarını dinledi

Meslektaşlarını da dinlemek istediğini belirten Bakan Selçuk, "Neye ihtiyacınız varsa biz size yardımcı olmaya her zaman hazırız." diyerek sözü Bartınlı öğretmenlere bıraktı.

Bartınlı öğretmenler, Bakan Selçuk'la uzaktan eğitim sürecine ilişkin tespitlerini, veli ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri paylaştı.

Okul yöneticileri ise kentte koronavirüsle mücadele kapsamında mesleki eğitim ve BİLSEM'lerde yapılan üretime ilişkin rakamları aktardı.

Bu süreçte Bakanlık üzerinden sağlanan koordinasyonun, sürecin iyi yönetilmesinde önemli bir unsur olduğunu belirten öğretmenler, farklı mekanlarda olunsa da herkesin kendisini aynı bütünün parçası olarak hissettiğini ifade etti.

Öğretmen Canan Uçar, bu sürecin, uzaktan eğitimde gönül temasını ve teknolojiyi doğru kullanmayı öğrettiğine işaret etti.

30 yıllık öğretmen olan Kadriye Yolcu ise hala stajyerliğindeki heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Eşi de kendisi gibi öğretmen olan Elif Topaloğlu, evlerin okula dönüştüğünü, eşinin, kendisinin ve iki kızının farklı odalarda ders yaptığını anlattı.

- "Tüm senaryolara çalışılıyor"

Öğretmenlerin bu yüksek moralinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Selçuk, "Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz diyerek farklı beceriler kazanma fırsatımız oldu." dedi.

Öğretmenlerin çocuklarıyla da sohbet eden Bakan Selçuk, onların da uzaktan eğitimle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Okullar açıldıktan sonra telafi eğitimi için gün gün, hafta hafta planlamalar yapıldığının altını çizen Selçuk, "Her şeyin başı sağlık" anlayışıyla tüm senaryoların üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak en doğru yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı
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