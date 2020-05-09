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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
|09 Mayıs 2020 14:03
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Sercan Ateş yönetimindeki 38 ACD 343 plakalı kamyonet, Sivas-Yozgat kara yolu Caferli köyü yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Mehmet Coşkun (53) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Sercan Ateş, Naim Aydın (39) ve Sadullah Gürdemir (31), Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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