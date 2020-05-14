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KPSS sonrasında sözlü sınavla sözleşmeli personel alan 14 kamu kurumu

2011 yılından bu yana, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara eklenen maddelerle, 14 kamu kurumu, bazı unvanlarda sözleşmeli personel alımı yaparken en yüksek KPSS puanına göre belirli bir katı adayı belirledikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav uygulayabilmektedir.
 14 Mayıs 2020 14:07
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KPSS sonrasında sözlü sınavla sözleşmeli personel alan 14 kamu kurumu

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara son olarak 9 Mayıs 2020 tarihinde ekleme yapıldı. Yapılan bu son ekle birlikte, 14 kamu kurumu, bazı unvanlarda sözleşmeli personel alımı yaparken en yüksek KPSS puanına göre belirli bir katı adayı belirledikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav uygulayabilmektedir.

İşte o kamu kurumları:

KPSS SONRASI YAZILI VE/ VEYA SÖZLÜ SINAVLA PERSONEL ALAN KURUMLAR

1- Belediyelere 5393'ün 49. maddesine veya bu maddeye yapılan atıflara istinaden alınacak sözleşmeli personel

2- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına (CTE gibi) alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip adaylar belirlendikten sonra İnfaz Koruma Memuru, hemşire, destek personeli ve teknisyen için 5 katı, Büro personeli için 20 katı adaya yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanacak)

3- Danıştay Başkanlığına alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 5 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel alımında (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

5- Kültür ve Turizm Bakanlığına alınacak sözleşmeli mimar, mühendis, şehir plancısı, diğer teknik hizmet personeli, arkeolog, kütüphaneci, müze araştırmacısı, tekniker ve teknisyen (En yüksek KPSS puanına sahip 3 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

6-İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına (Örneğin Göç Genel Müdürlüğü) alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

7- Yargıtay Başkanlığına alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

8- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesine alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

9- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

10- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına alınacak aile sosyal destek personeli (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

11- Orman Genel Müdürlüğüne alınacak sözleşmeli orman muhafaza memuru ile orman mühendisi alımı (En yüksek KPSS puanına sahip 4 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

12- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne alınacak sözleşmeli iş ve meslek danışmanları En yüksek KPSS puanına sahip 3 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

13- Gençlik ve Spor Bakanlığına alınacak sözleşmeli spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanları(En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

14- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına alınacak sözleşmeli personel (En yüksek KPSS puanına sahip 10 katı aday belirlendikten sonra yazılı ve/veya sözlü sınav)

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