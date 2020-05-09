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Yakalanan hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

ANTALYA'da, birlikte yaşadığı Mehmet K. (28) ile birlikte bir marketten cep telefonu çalan Bahar D., görüntü alan gazetecileri görünce, polise "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.
 09 Mayıs 2020 14:37
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Yakalanan hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?

Hırsızlık olayı, 27 Nisan günü, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren Mehmet K. ve Bahar D. masa üzerinde duran, görevliye ait cep telefonu çaldı.

Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Polis, çifti gözaltına aldı. Sorgularının ardından çift, bu sabah adliye sevk edildi.

Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.
DHA
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