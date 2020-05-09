Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü
|09 Mayıs 2020 14:55
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışı dönüşü Gaziantep'te bakanlığa bağlı yurtta karantinada bulunan milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle ramazan ayını geçirmek için Türkiye'ye gelen Zeki Çelik'in, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
1 Mayıs'tan bu yana yurtta karantinada olan Lille forması giyen Zeki Çelik'i telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, milli futbolcudan karantina süreci ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kasapoğlu, milli futbolcuya yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını sordu.
Memnuniyetini dile getiren Zeki, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.
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