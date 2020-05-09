Beşiktaş'ta bir futbolcu ile kulüp çalışanında virüs çıktı
Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|09 Mayıs 2020 14:43
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Beşiktaş Kulbünden yapılan açıklama şu şekilde:
8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.
Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.
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