SGK, Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarttı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı özel bir genelge yayınlayarak Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarttı.
|09 Mayıs 2020 15:11
|Yazdır
Covid-19 salgını sürecinde iş dünyasının merak ettiği, hukukçular arasında görüş ayrılığına sebep olan konuyu Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı genelge ile aydınlattı. Daha önce benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanların bu süreçleri iş kazası statüsüne sokan uygulamayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı özel bir genelge yayınlayarak Covid-19'u iş kazası statüsünden çıkarttı.
SGK Başkanlığı'nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesinde, "Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir" denildi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme
09 Mayıs 2020 17:29
|Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15
|331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı
09 Mayıs 2020 17:11
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
09 Mayıs 2020 16:24
|Ara verilen organ nakilleri yeniden başlıyor
09 Mayıs 2020 16:02
|Sağlık Bakanlığı, AVM'lerde uygulanacak tedbirleri açıkladı
09 Mayıs 2020 15:07
|Bakan Kasapoğlu, karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü
09 Mayıs 2020 14:55
|Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama
09 Mayıs 2020 13:03
|Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak
09 Mayıs 2020 12:52
|Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
09 Mayıs 2020 12:42