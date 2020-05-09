1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı

Korona virüsü ile bahar alerji arasında bazı benzer özelliklerin olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bunları ayırt etmenin ise bazı yollarının olduğunu söyledi.
 09 Mayıs 2020 19:40
Yazdır
Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı

Korona virüsü ile bahar alerji arasında bazı benzer özelliklerin olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bunları ayırt etmenin ise bazı yollarının olduğunu söyledi.

Havadaki polenlerin ne kadar istemesek de soluma yoluyla vücudumuza girdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu," Bağışıklık sistemi aslında zararlı olmayan polenleri adeta düşman gibi görüyor ve veri bankasına kaydedip takip altına alıyor. Onlarla karşılaştığı zaman onlarca zararlı madde ortaya çıkıyor ve bu maddeler burun, solunum yolları, göz ve ciltte var olan alerjik iltihabı daha da arttıracak sonuçlara sebep oluyor. Alerji, bağışıklık sisteminin zararlı olmayan, solunum veya temas yoluyla maruz kalınan maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesidir. Aslında zararlı olmayan alerjen, vücudun savunma sistemi tarafından yabancı olarak algılanır ve alerji denilen aşırı reaksiyon gelişir. Alerjenle temas sonrası gelişen alerjik reaksiyonlar sonucunda kişilerde göz, burun, solunum yolları ve cilt gibi organlarda şikayetler ortaya çıkar" dedi.

Polenler mevsimsel ısınma ile birlikte mart aylarından başlayarak Eylül ve Ekim'e kadar uzayan dönemde reaksiyonlara yol açabildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, "Polen alerjisi olan kişilerin hemen hemen hepsinde göz ve burun belirtileri görülüyor. Peki her ikisinin de benzer tablolar oluşturduğu şu günlerde şikayetlerimizin korona mı? Mevsimsel alerji mi? Olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz. Korana virüslerle bulaşan hem üst hem de alt solunum yollarında belirtilere yol açan bir hastalıktır. Mevsimsel alerjik rinitin sebebi ise doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan polenler ve bunlara karşı gelişen alerjidir. Korana bulaşıcı olurken, mevsimsel alerjinin ise bulaşma riski yoktur. Korona virüsünün belirtilerinde ateş yüksekliği, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük, ishal, kas eklem ağrısı, halsizlik, tat duyusunda belirgin azalma, iştahsızlık ön planda iken burun akıntısı ve hapşırma ise genellikle görülmez. Mevsimsel alerjik rinitte ise burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burunda, boğazda ve kulaklarda kaşınma belirgindir. Her iki hastalıkta da koku almada kayıp, gözlerde kızarıklık ve kaşınma görülebilir. Öksürük her ikisinde de görülebildiği için ayrımı konusunda hekiminize başvurmak gerekiyor. Bu dönemde alerjik rinitli hastaların düzenli kullandıkları ilaçlarını kesmemeleri, tedaviye hekimlerinin önerdiği şekilde devam etmeleri çok önemlidir. Bilinen alerjinin yanı sıra, boğaz ağrısı, ateş ve öksürük şikayetleri bunlara eklenmişse mutlaka hekime başvurmalıdır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak
09 Mayıs 2020 17:08		 Hayatını kaybeden sayısı ilk defa 50'nin altına indi
08 Mayıs 2020 19:38
Kan sulandırıcı ilaçlar, Koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını arttırabilir
08 Mayıs 2020 17:07		 DSÖ, koronavirüsün 13 yeni belirtisini açıkladı
07 Mayıs 2020 22:32
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
06 Mayıs 2020 20:41		 Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
05 Mayıs 2020 22:28
Sıtma ilacı koronavirüse karşı ne kadar etkili?
05 Mayıs 2020 20:38		 Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
05 Mayıs 2020 19:04
En kötü senaryo! Koronavirüs aşısı bulunmazsa ne olacak?
04 Mayıs 2020 23:11		 Kim bu hayalet taşıyıcılar? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
04 Mayıs 2020 08:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:53 - Türk bilim insanlarından Kovid-19 araştırmalarına katkı21:48 - WeChat kullanıcıların içeriklerini sansürlüyor21:43 - Drogba, son 20 yılın en iyi forveti seçildi21:37 - Türk şirket ayda 1,5 milyar adet cerrahi maske üretecek21:31 - Koronavirüsle ilgili aşırı kaygı ruh sağlığını tehdit ediyor21:26 - 'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayıp!21:21 - Türkiye, Kazakistan'a tıbbi malzeme paketi gönderdi21:16 - Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı21:10 - MHP, bu fotoğrafla spekülasyonlara son verdi21:03 - 5 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
20:58 - Van'daki 'taziye' vakalarında sayı 75'e yükseldi20:52 - Yılmaz Özdil'in kaçak evi mühürlendi, yıkım kararı çıktı20:47 - Bakan Albayrak'tan Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı20:40 - Erdoğan'dan Danıştay'ın yeni Başkan'na tebrik mesajı20:30 - Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor19:44 - 13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti19:40 - Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı19:33 - Kılıçdaroğlu: Sağlıkta başarının nedeni o raporun hazırlanması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
Yeni vaka sayısı, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuşması en güzel dil 4
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 4
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
benzine yine zam yapılması 2
çıkıp gelmek 2
geceye bir şiir bırak 1
makarna 3
muğla girişinde 4 km kuyruk olması 2
corona virüs vaka sayısı 1
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam