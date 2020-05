Koronavirüs ile bahar alerjisi karıştırılmamalı

Korona virüsü ile bahar alerji arasında bazı benzer özelliklerin olduğunu ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bunları ayırt etmenin ise bazı yollarının olduğunu söyledi.

Havadaki polenlerin ne kadar istemesek de soluma yoluyla vücudumuza girdiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu," Bağışıklık sistemi aslında zararlı olmayan polenleri adeta düşman gibi görüyor ve veri bankasına kaydedip takip altına alıyor. Onlarla karşılaştığı zaman onlarca zararlı madde ortaya çıkıyor ve bu maddeler burun, solunum yolları, göz ve ciltte var olan alerjik iltihabı daha da arttıracak sonuçlara sebep oluyor. Alerji, bağışıklık sisteminin zararlı olmayan, solunum veya temas yoluyla maruz kalınan maddelere karşı aşırı reaksiyon göstermesidir. Aslında zararlı olmayan alerjen, vücudun savunma sistemi tarafından yabancı olarak algılanır ve alerji denilen aşırı reaksiyon gelişir. Alerjenle temas sonrası gelişen alerjik reaksiyonlar sonucunda kişilerde göz, burun, solunum yolları ve cilt gibi organlarda şikayetler ortaya çıkar" dedi.

Polenler mevsimsel ısınma ile birlikte mart aylarından başlayarak Eylül ve Ekim'e kadar uzayan dönemde reaksiyonlara yol açabildiğini ifade eden Burgazlıoğlu, "Polen alerjisi olan kişilerin hemen hemen hepsinde göz ve burun belirtileri görülüyor. Peki her ikisinin de benzer tablolar oluşturduğu şu günlerde şikayetlerimizin korona mı? Mevsimsel alerji mi? Olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz. Korana virüslerle bulaşan hem üst hem de alt solunum yollarında belirtilere yol açan bir hastalıktır. Mevsimsel alerjik rinitin sebebi ise doğanın canlanmasıyla ortaya çıkan polenler ve bunlara karşı gelişen alerjidir. Korana bulaşıcı olurken, mevsimsel alerjinin ise bulaşma riski yoktur. Korona virüsünün belirtilerinde ateş yüksekliği, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük, ishal, kas eklem ağrısı, halsizlik, tat duyusunda belirgin azalma, iştahsızlık ön planda iken burun akıntısı ve hapşırma ise genellikle görülmez. Mevsimsel alerjik rinitte ise burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burunda, boğazda ve kulaklarda kaşınma belirgindir. Her iki hastalıkta da koku almada kayıp, gözlerde kızarıklık ve kaşınma görülebilir. Öksürük her ikisinde de görülebildiği için ayrımı konusunda hekiminize başvurmak gerekiyor. Bu dönemde alerjik rinitli hastaların düzenli kullandıkları ilaçlarını kesmemeleri, tedaviye hekimlerinin önerdiği şekilde devam etmeleri çok önemlidir. Bilinen alerjinin yanı sıra, boğaz ağrısı, ateş ve öksürük şikayetleri bunlara eklenmişse mutlaka hekime başvurmalıdır" şeklinde konuştu.