Sahte belgeyle 400 kilometre yol geldiler
|09 Mayıs 2020 15:15
|Yazdır
İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gitmek isteyen 12 kişi, sahte belgeyle Zonguldak'ta yakalandı. 12 kişiye toplam 37 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.
Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak-Bartın il sınırı Nebioğlu belde çıkışında yol kontrolü denetimlerini sürdürüyor. Sabah 08.00 sıralarında durdurulan İstanbul plakalı minibüste yapılan kontrolde araçta bulunan kişiler; tarım işçisi ve inşaat firmasında görevli olduklarını gösteren belgeler gösterdi. Araçtakilerin şüpheli tavır sergilemelir üzerine yapılan araştırmada, 12 kişinin İstanbul'dan memleketleri Bartın'a gitmek istedikleri ve belgelerinin de sahte olduğu tespit edildi.
Araçtaki 12 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında "evrakta sahtecilik" suçlamasından adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi
09 Mayıs 2020 17:51
|Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15
|'Bir ekmek bana 400 liraya geldi'
09 Mayıs 2020 17:05
|THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' mesajı
09 Mayıs 2020 16:53
|Zehra hemşire oğluna kavuşmak için gün sayıyor
09 Mayıs 2020 16:34
|İçişleri Bakanlığından kurallara uyan vatandaşlara teşekkür
09 Mayıs 2020 16:11
|Ceza kesilen vatandaş: Bana ceza işlemez
09 Mayıs 2020 15:49
|Beşiktaş'ta bir futbolcu ile kulüp çalışanında virüs çıktı
09 Mayıs 2020 14:43
|Yakalanan hırsızlık şüphelisi: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?
09 Mayıs 2020 14:37
|İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor
09 Mayıs 2020 13:08