1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li Semih Yalçın: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır" ifadelerine yer verildi.
 09 Mayıs 2020 15:22
Yazdır
MHP'li Semih Yalçın: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

İşte Semih Yalçın'ın paylaştığı o 10 maddelik açıklama:

* Lider Devlet Bahçeli: ...Başkaları için hiç olmayan mesafeler 'Üç Hilal' için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkansız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

* Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

* Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

* Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

* Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

* Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

* Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

* Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahküm olacağının da farkındasınız.

* Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

* Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların, mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız, üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye
09 Mayıs 2020 16:15		 Kumluca Belediye Başkanı'ndan 'Olimpos' açıklaması
09 Mayıs 2020 15:53
'Dünya ülkelerini izliyoruz, bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi'
09 Mayıs 2020 13:50		 '7 Tepeden 7 Kıtaya' konserleri ramazanda ve bayramda devam edecek'
09 Mayıs 2020 13:36
Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi
09 Mayıs 2020 12:24		 Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?
09 Mayıs 2020 12:14
Cumhurbaşkanı Danışmanlığına yeni atama
09 Mayıs 2020 10:59		 'İnfaz kapsamının genişlemesi' endişesi nedeniyle başvuru ertelendi
09 Mayıs 2020 09:49
Mutabakat sözde kaldı
09 Mayıs 2020 07:40		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı
09 Mayıs 2020 04:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:51 - EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi17:46 - Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma17:41 - Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu17:34 - DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında17:33 - Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı17:29 - Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme17:25 - Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular17:21 - Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı17:15 - Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet17:12 - Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek
17:11 - 331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı17:08 - Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak17:05 - 'Bir ekmek bana 400 liraya geldi'16:57 - 155 Polis İmdat'ta sahur16:53 - THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' mesajı16:48 - Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı16:45 - Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod16:43 - Öğretmenler, kamera karşısına geçerek dersleri işliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 3
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
Ben bi çay koyup geleyim 3
ekmek pişirme makinası 5
doların kanatlanması 1
geceye bir şiir bırak 1
Galatasaray 2
fitre fidye zekat 2
İletiler kısmına gelen yenilik 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam