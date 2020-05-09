Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir
|09 Mayıs 2020 15:40
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Bir kamu personeli, Bank Asya'ya FETÖ liderinin talimatı ile para yatırdığı, çocuklarını onların okuluna gönderdiği, Kimse Yok Mu derneğine bağışta bulunduğu için ihraç edilmiştir.
İhraç edilen personelin göreve dönüş talebi, OHAL Komisyonunca red edilmiştir. Ankara 19. İdare Mahkemesinin, 6 Mayıs 2020'de memurlar.net'te yer alan kararında, OHAL Komisyonunun red kararını iptal etmiştir.
Red kararında 3 kişilik mahkeme heyeti tek tek, dosyada yer alan iddiaların FETÖ ile ilişkili olmadığını açıklamıştır. Mahkeme heyeti bu kararı oybirliğiyle almıştır.
Örneğin Bank Asya'ya para yatırma işleminin konut kredisi ödemeleri olduğu tespiti yapılmıştır. Sendika üyeliğinin kısa süreli olduğu, 15 Temmuz öncesi sonlandırıldığı, memurların arkadaş, amir baskısıyla sendikaya üye yapılabildiğine dikkat çekilmiştir.
Dolaysıyla, Ankara İdare Mahkeemesinin bu kararı sadece mağdur olan kamu
personelini sevindirebilir.
FETÖ'yü ise sadece mağduriyetlerin çözülmemesi sevindirebilir.
Bu bağlamda, bazı basın yayın organlarının, Ankara 19. İdare Mahkemesini hedefe koyarak verilen göreve iade kararlarını, FETÖ'yü sevindirir şeklinde sunması, kamu yararı bağlamında uygun değildir.
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