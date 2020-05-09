Ankara İdare Mahkemesi, FETÖ'yü değil mağduru sevindirmiştir

BAKAN KOCA, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN BESTELENEN ŞARKIYI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı. Bakan Koca: "Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. “Kahraman Sağlık Ordumuza” şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize “Canlar önce Allah’a, sonra sana emanet” diyor. Emeği geçenler sağ olsun." notuyla paylaştı.