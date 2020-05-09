Ceza kesilen vatandaş: Bana ceza işlemez
Taksim Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz gezen 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.
|09 Mayıs 2020 15:49
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Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor.
Taksim Meydan'da kurallara uymayan ve maskesiz sokağa çıkan 3 şahısa toplam 9 bin 450 lira ceza kesildi.
Ceza kesilen şahıslardan biri, "Bana ceza işlemez ama siz yine de cezanızı yazın" ifadelerini kullandı.
Polis memuruyla tartışan şahıs, ters kelepçe yapılarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Kelepçelenen şahısın üzerinde kimlik ve pasaport çıkmadı.
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