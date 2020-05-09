Kumluca Belediye Başkanı'ndan 'Olimpos' açıklaması

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Olimpos'un koruma amaçlı imar planının planlama sürecinin daha önce Antalya Valiliği İl Özel İdaresince başlatıldığını, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin takibine geçtiğini belirtti.

"ANTİK KENTİ ETKİLEMİYOR, DENİZ KENARINDA PLANLAMA YAPILMADI"

Planı hazırlanan bölgeyle ilgili yer araştırmaları görüntü haritalarının yapıldığına değinen Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin tüm tarihi dokuları, doğası göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla bölge ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülerek planlanmıştır. Buradaki amaç daha önceden var olan ve halen yapılmakta olan çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve inşaat artışını engellemektir. Yapılan planlama tarihi Olimpos Antik Kenti'ni etkilemiyor. Kıyı bandında ve deniz kenarında herhangi planlama yapılmadı. Planlanan alanlar şahsi mülkiyetleri içeriyor. Devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlere dokunulmamıştır. Olimpos Antik Kenti, kazı başkanlığının desteği ve önerileri de dikkate alınmıştır."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'DAN OLİMPOS AÇIKLAMASI: BOZULMASINA İZİN VERMEM

Köleoğlu, "Planlama yapılması, Olimpos'un değerinin ortaya çıkarılması ve kenti bekleyen muhtemel tehlikeler için gerekli bir durumdu. Bu planlamayla bölgede doğayla uyumlu ahşap tarzı yapılarla kontrollü turizmin gerçekleşmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.