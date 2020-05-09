1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

Adana'nın Seyhan ilçesinde, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen bir apartmanın güvenlik görevlisi, kendisine tepki gösteren kadın hayvanseveri, "Hepsini mermi manyağı yapacağım, ben deliyim" diyerek tehdit etti.
 09 Mayıs 2020 15:58
Yazdır
Güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım

Olay, Seyhan ilçesindeki Pınar Mahallesi'nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bir apartmanın güvenlik görevlisi, boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdü. Olayı gören gençlerin tepki gösterdiği görevli, bazı köpeklerin, beslediği köpekleri dövdüğünü öne sürerek, "Bunların hepsini vuracağım" dedi. Ardından da apartmandaki görev yerine geri döndü.

SKANDAL SÖZLER

Gençler ise köpekleri besleyen hayvansever bir kadına durumu anlattı. Cep telefonunun kamera kaydını açan kadın, görevlinin yanına giderek, "Köpekleri vuracağınızı söylemişsiniz?" dedi. Güvenlik görevlisi de, "Köpeğimi döverlerse hepsini mermi manyağı yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir" şeklinde tehditler savurdu.

" BEN ÇOK TEHLİKELİYİM"

Kadının, "Sizi nasıl burada güvenlikçi olarak tutuyorlar. Bu kadar tehlikeli birini nasıl çalıştırıyorlar?" sorusuna güvenlik görevlisi "Ben güvenlikçiyim, ben çok tehlikeliyim. Buraya zarar verenlerin hepsini öldüreceğim" karşılığını verdi. "Görüntünüzü alıyorum" diyen kadına, "Birkaç fotoğrafımı çek, emniyete gönder" diye cevap verdi.

12 yıldır çevredeki sokak hayvanlarını beslediğini söyleyen kadının çektiği görüntüler, hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, güvenlik görevlisine tepki yağdırdı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında
09 Mayıs 2020 17:34		 Tatbikat sırasında itfaiye merdiveni devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
09 Mayıs 2020 15:35
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
09 Mayıs 2020 14:03		 Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler
09 Mayıs 2020 13:18
Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım
09 Mayıs 2020 13:04		 Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar
09 Mayıs 2020 12:42
Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
09 Mayıs 2020 11:06		 Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
09 Mayıs 2020 10:50
İzmir'de köpeklere eziyet eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
09 Mayıs 2020 09:33		 Elazığ'da ambulans tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı
09 Mayıs 2020 08:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında17:51 - EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi17:46 - Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma17:41 - Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu17:34 - DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında17:33 - Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı17:29 - Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme17:25 - Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular17:21 - Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı17:15 - Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
17:12 - Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek17:11 - 331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı17:08 - Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak17:05 - 'Bir ekmek bana 400 liraya geldi'16:57 - 155 Polis İmdat'ta sahur16:53 - THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' mesajı16:48 - Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı16:45 - Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burun altı maske 3
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 3
ateş almak 3
en güzel çay 1
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 4
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
Küçük ev aletleri 1
12 monkeys 1
hamur işi 2
bahar rüzgarı 2
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam