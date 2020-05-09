Sağlıkçılar için hazırlanan 80 bin koruyucu ekipmanı çalındı
|09 Mayıs 2020 16:06
|Yazdır
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester şehrinde sağlık ve huzurevi çalışanları için hazırlanan 80 bin kişisel koruyucu ekipmanı çalındı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'nin Greater Manchester eyaleti polisinin verdiği bilgiye göre, Salford bölgesindeki Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait binadan içeri giren ikisi erkek biri kadın 3 soyguncu, içeride bulunan yaklaşık 166 bin sterlin (1,460.00 TL) değerindeki 80 bin adet kişisel koruyucu ekipmanı çaldığı bildirildi.
Güvenlik kamera kayıtlarında, yaklaşık 2 saat boyunca kişisel koruyucu ekipmanları çalıntı olduğu tahmin edilen araca yükledikleri görülen soyguncular, yükleme tamamlandıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karışıyor.
Soygunla ilgili soruşturma başlatan Greater Manchester polisi, çalınan kişisel koyucu ekipmanların koronavirüsle (Covid-19) mücadele eden Ulusal Sağlık Hizmetleri ile huzurevi çalışanlarına gönderilmek üzere bekletildiğini açıkladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.
09 Mayıs 2020 14:38
|Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 14 bini geçti
09 Mayıs 2020 10:51
|Almanya'da Diyanet camisine taşlı saldırı
09 Mayıs 2020 10:40
|Dünya'da koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
08 Mayıs 2020 22:21
|ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi
08 Mayıs 2020 17:35
|Trump her gün koronavirüs testi yaptıracak
07 Mayıs 2020 23:30
|Everest Dağı'nın yüksekliğini yeniden ölçecekler
07 Mayıs 2020 20:41
|İngiltere: 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti
07 Mayıs 2020 20:34
|Afganistan Sağlık Bakanı, koronavirüse yakalandı
07 Mayıs 2020 19:17
|ABD Başkanı Trump'ın yaverinde koronavirüs çıktı
07 Mayıs 2020 18:31