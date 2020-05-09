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İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye

İstanbul Silivri Belediyesi, 39 ilçe belediyesi arasında Çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan tek belediye
 09 Mayıs 2020 16:15
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İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye

İstanbul Silivri Belediyesi, 39 ilçe belediyesi arasında Çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan tek belediye

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz, Çöpleri ihale etmeden bir müteahhide vermeden topluyoruz. Biz göreve gelmeden müteahhide yıllık 18 milyon lira veriliyordu. Şimdi kendi imkanlarımıza bu çöpü 4,5 milyona toopluyoruz. 13,5 milyon lira Belediyenin kasasında kalıyor.

İstanbul'da bu hizmeti kendi imkanlarıyla yapan tek belediyeyiz dedi.
Memurlar.Net
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