İstanbul'da çöpünü toplayan tek belediye
İstanbul Silivri Belediyesi, 39 ilçe belediyesi arasında Çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan tek belediye
|09 Mayıs 2020 16:15
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İstanbul Silivri Belediyesi, 39 ilçe belediyesi arasında Çöpünü kendi imkanlarıyla toplayan tek belediye
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yılmaz, Çöpleri ihale etmeden bir müteahhide vermeden topluyoruz. Biz göreve gelmeden müteahhide yıllık 18 milyon lira veriliyordu. Şimdi kendi imkanlarımıza bu çöpü 4,5 milyona toopluyoruz. 13,5 milyon lira Belediyenin kasasında kalıyor.
İstanbul'da bu hizmeti kendi imkanlarıyla yapan tek belediyeyiz dedi.
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