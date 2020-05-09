İçişleri Bakanlığından kurallara uyan vatandaşlara teşekkür
|09 Mayıs 2020 16:11
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İçişleri Bakanlığı, duyarlı davranarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki illerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından fotoğraflar da paylaşıldı.
Fotoğraflarda, meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.
2 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz 👏👏#EvdeHayatVar 🏠 pic.twitter.com/vynsrDnqDsT.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 9, 2020
2 Günlük Sokağa Çıkma Kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz 👏#EvdeHayatVar 🏠 pic.twitter.com/5CCz7br3QIT.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 9, 2020
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