Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
|09 Mayıs 2020 16:39
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Toplu taşıma hizmetlerinden kimlerin ücretsiz yararlanabileceği 2002/3654 sayılı Kararla belirlenmiştir. Kararın ilgili maddesi şu şekildedir:
"Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşım hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahipleri, belediye zabıtası kadrosunda görev yapan personel bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. "
Bu kararda, 9 Mayıs 2020 tarihi itibariyle değişiklik olmuştur. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında çalışanlar da, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ancak uygulama sadece belediyeler tarafından veriln toplu taşıma hizmetleri için sınırlı olacak. Dolaysıyla uygulama Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerini kapsamamaktadır.
memurlar.netin Notu: 24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla, sağlık personeline 31 Mayıs 2020 tarihine kadar, Başkentray, Marmaray ve İzban dahil tüm toplu taşımadan ücretsiz şekilde yararlanma imkanı tanınmıştı. Tıklayınız.
İŞTE İLGİLİ KARAR
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