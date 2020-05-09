Öğretmenler, kamera karşısına geçerek dersleri işliyor
|09 Mayıs 2020 16:43
|Yazdır
Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri evdeyken, boş sınıfta kamera karşısına geçerek ders anlatıyor.
Okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından çocukların motivasyonunun kaybolmaması için dersleri sınıflarından ulaştırıyor.
İnternet üzerinden canlı bağlantının yapıldığı derslere öğrenciler, evlerinden soru sorup aktif katılıyor.
Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için yapılan uygulamada, öğretmenler dezenfeksiyonu sağlayıp sosyal mesafeyi koruyarak, gerekli gördükleri öğrencilerin evine gidip birebir görüşmeler de yapıyor.
"Öğrenciler kendilerini sınıfta hissediyor"
İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, uygulamayı yerinde inceleyip, öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.
Kösterelioğlu, AA muhabirine yaptığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamayla hem öğrencilerin kendilerini sınıfta gibi hissedip dersleri aksatmadığını hem de bu süreçte öğrencilerde oluşacak psikolojik yorgunlukları minimuma indirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin EBA TV'yi de sürekli takip ettiğini belirten Kösterelioğlu, şöyle devam etti:
"Bu okuldaki öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrenciler için yeni bir ortam oluşturdu. Bu ortam içinde akıllı tahtaları internete bağlayan öğretmenlerimiz, öğrenciler normal günlerde hangi sınıftan ders alacaksa o sınıftan görüntülü şekilde ders anlatıyor. Bu çalışmayla öğretmenlerimiz, hala eğitim öğretimin sınıflarda devam ettiği duygusunu ve ortamını oluşturarak öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutuyor. Bu kapsamda yaptığımız ziyaretlerde öğretmenlerimizin çok istekli ve arzulu olduklarını gördük. Öğrencilerimiz üzerinde de sınıflarından çekim yapılmasının ayrı bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu gözlemledik."
"Virüs süreci bizi derslerimizden uzaklaştırmadı"
Öğrenci İhsan Kaan Sivaslıgil de okuldan uzak kalmanın ders çalışmalarına engel olmadığını dile getirerek, "Yakından eğitim gibi olmuyor tabii ama öğretmenlerimiz sağ olsun bize yakından eğitim vermiş gibi derslerimizi anlatıyor. Virüs süreci bizi derslerimizden uzaklaştırmadı. Bu süreçte internetin çok faydası oluyor. Öğretmenlerimize her zaman sorularımızı soruyoruz, onlar da cevaplıyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tarihin en geniş katılımlı online sınavı sona erdi
08 Mayıs 2020 16:20
|Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı
06 Mayıs 2020 17:35
|Üniversite, düşük maliyetli ventilasyon cihazı geliştirdi
06 Mayıs 2020 13:17
|Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri dezenfektan üretiyor
04 Mayıs 2020 18:24
|Bu okul kendi elektriğini üretecek
04 Mayıs 2020 09:58
|Bu okulda sağlık çalışanları için 7 çeşit ürün üretiliyor
02 Mayıs 2020 18:52
|Koronavirüsten en çok hangi bölge korkuyor?
29 Nisan 2020 14:53
|Meslek lisesi, sağlık çalışanları için entübasyon kabini üretti
28 Nisan 2020 23:26
|İki öğretmen telefonla kontrol edilebilen 'robot' geliştirdi
27 Nisan 2020 13:09
|DEÜ Rektörü Hotar: 32 hastamız koronavirüsten hayatını kaybetti
26 Nisan 2020 14:20