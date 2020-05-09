Öğretmenler, kamera karşısına geçerek dersleri işliyor

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri evdeyken, boş sınıfta kamera karşısına geçerek ders anlatıyor.

Okulun öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından çocukların motivasyonunun kaybolmaması için dersleri sınıflarından ulaştırıyor.

İnternet üzerinden canlı bağlantının yapıldığı derslere öğrenciler, evlerinden soru sorup aktif katılıyor.

Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutmak için yapılan uygulamada, öğretmenler dezenfeksiyonu sağlayıp sosyal mesafeyi koruyarak, gerekli gördükleri öğrencilerin evine gidip birebir görüşmeler de yapıyor.

"Öğrenciler kendilerini sınıfta hissediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, uygulamayı yerinde inceleyip, öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Kösterelioğlu, AA muhabirine yaptığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamayla hem öğrencilerin kendilerini sınıfta gibi hissedip dersleri aksatmadığını hem de bu süreçte öğrencilerde oluşacak psikolojik yorgunlukları minimuma indirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin EBA TV'yi de sürekli takip ettiğini belirten Kösterelioğlu, şöyle devam etti:

"Bu okuldaki öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrenciler için yeni bir ortam oluşturdu. Bu ortam içinde akıllı tahtaları internete bağlayan öğretmenlerimiz, öğrenciler normal günlerde hangi sınıftan ders alacaksa o sınıftan görüntülü şekilde ders anlatıyor. Bu çalışmayla öğretmenlerimiz, hala eğitim öğretimin sınıflarda devam ettiği duygusunu ve ortamını oluşturarak öğrencilerimizin motivasyonunu yüksek tutuyor. Bu kapsamda yaptığımız ziyaretlerde öğretmenlerimizin çok istekli ve arzulu olduklarını gördük. Öğrencilerimiz üzerinde de sınıflarından çekim yapılmasının ayrı bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu gözlemledik."

"Virüs süreci bizi derslerimizden uzaklaştırmadı"

Öğrenci İhsan Kaan Sivaslıgil de okuldan uzak kalmanın ders çalışmalarına engel olmadığını dile getirerek, "Yakından eğitim gibi olmuyor tabii ama öğretmenlerimiz sağ olsun bize yakından eğitim vermiş gibi derslerimizi anlatıyor. Virüs süreci bizi derslerimizden uzaklaştırmadı. Bu süreçte internetin çok faydası oluyor. Öğretmenlerimize her zaman sorularımızı soruyoruz, onlar da cevaplıyor." ifadelerini kullandı.