Alışverişlerinizden iyilik toplayan eklenti: İyikod

Bir yandan alışveriş yapmak, bir yandan da iyilik yapmaya ne dersiniz? KuponKodlari.com'un İyikod eklentisi ile bu, artık mümkün! Türkiye'nin ilk indirim kodu sitesi olan KuponKodlari.com tarafından, tamamen ücretsiz olarak size sunulan İyikod, bir indirim kodu eklentisi olarak hizmet veriyor. Bu eklentiyi tarayıcınıza yüklediğiniz takdirde bir yandan online alışverişlerinizde indirimler kazanır, diğer yandan saygın ve güvenilir yardım kuruluşlarına bağışta bulunmuş olursunuz. Nasıl mı? Gelin detaylarına birlikte bakalım.

İyikod Nedir, Nasıl Çalışır?

İyikod, bir Google Chrome eklentisi olarak, tarayıcınız aracılığıyla faaliyet gösterir. İyikod eklentisinin anlaşmalı olduğu Trendyol'dan Flo ve Koton'a kadar çeşitli online alışveriş mağazaları bulunur. Bu sitelerden alışveriş yaptığınız zaman mağazaların indirim kodları, direkt olarak eklentide belirir ve size kullanma imkanı sunar. Böylece internette indirim kodu aratmak ya da ekstradan bir arayışa girmek zorunda kalmazsınız; İyikod sayesinde mağazanın sunduğu tüm indirim, kampanya ve avantajlardan anında haberdar olmuş olursunuz. Akabinde alışverişinizi bu indirim kodlarını kullanarak yaptığınız durumda mağaza, KuponKodlari.com'a belirli miktarda komisyon verir. KuponKodlari.com ise bu komisyonun en az yüzde 30'unu olmak üzere farklı tutarlardaki bağışı, her ay farklı bir yardım kuruluşu için toplar ve doğrudan bağış yapar.

Bir Yandan Alışveriş, Bir Yandan Bağış

Bu kusursuz sistem çerçevesinde böylece siz, bir yandan oturduğunuz yerden alışveriş yapmanın keyfini çıkarır, diğer yandan minimum efor ile yardım kuruluşlarına katkıda bulunmuş olmanın rahatlığını ve mutluluğunu yaşarsınız. Bağışladığınız miktar, hiçbir şekilde alışveriş tutarınıza yansımayacağı için sizi doğrudan etkilemez, sepetinizde ya da ödeme adımlarınızda herhangi bir tutar değişikliğine yok açmaz. KuponKodlari.com'un ortaklık yaptığı tüm yardım dernek ve kuruluşları, Türkiye'nin ve dünyanın en güvenilir, en köklü ve en saygın yardım kuruluşları arasında yer alır. Böylece siz de gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilir, alışverişlerinizden "iyilik dağıtmanın" keyfine varabilirsiniz.

Haftanın En İyi 10 İndirim Kodu Avantajları

İyikod, her hafta kullanıcılarına haftanın en fazla indirim fırsatı sunan 10 indirim kodunu sunar. Böylece siz, alışverişiniz esnasında haftanın en çok talep gören ve en beğenilen indirim kodlarından ve fırsatlarından haberdar olarak daha hesaplı bir alışveriş yapma olanağına sahip olursunuz. En popüler ve beğenilen markaların online mağazalarında geçerli olan bu kodlar, aktif edildiği takdirde doğrudan sepet tutarınıza yansır ve indiriminiz uygulanmış olur. Tam da bu esnada yardım kuruluşlarına olan bağışınız tamamlanmış olur. Haftanın en iyi 10 indirimi sayfasında popüler markaların güncel indirim kodlarını inceleyebilir, indirim kodlarının sizin için test edilmiş ve doğruluğu teyit edilmiş hallerine ulaşabilir ve hemen aktive ederek kullanabilirsiniz.

Markalara Özel İndirim Kodlarını Anında Bulun

Marka özelinde kodları inceleyerek belirli bir mağazadan alışveriş yaparken o mağazanın güncel kodları hakkında anında bildirim alabilirsiniz. Böylece markanın en güncel indirimlerine anında erişir, alışverişinizi çok daha avantajlı fiyatlar eşliğinde tamamlayabilirsiniz. Gezdiğiniz herhangi bir marka sitesinde İyikod, anında hangi ve kaç tane indirim kodu olduğunu gösterir, siz eklenti ikonuna tıkladığınız anda ise bu indirim kodunu görüntüleyerek dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Eklentiyi indirdikten sonra Boyner, Mavi, MediaMarkt ya da eklentide listelenmiş olan herhangi bir siteye giriş yaptığınızda, İyikod'un bildirim ikonunu farkedebilirsiniz.

İyikod ile Alışverişlerinizden İyilik Dağıtmak Elinizde

İyikod ile alışveriş yapmak artık çok daha keyifli, çok daha "iyi"! Tamamen ücretsiz olarak tarayıcınıza yükleyebileceğiniz bu KuponKodlari.com eklentisi sayesinde bir yandan incelediğiniz markaların tüm indirim ve kuponlarına aşina olur, anında indirim fırsatlarından yararlanma ayrıcalığına erişir, aynı zamanda alışverişleriniz üzerinden bağış yaparak yardım kuruluşlarına katkıda bulunmuş olursunuz. Siz de hemen şimdi aşağıdaki linke tıklayarak İyikod eklentisini kurarak alışverişlerinizden iyilik dağıtmaya başlayabilirsiniz!

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