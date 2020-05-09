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155 Polis İmdat'ta sahur

155 Polis İmdat Haber Merkezi'nde görevli polis memurları, görevlerinin başında sahur yapıyor.
 09 Mayıs 2020 16:57
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155 Polis İmdat'ta sahur

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 155 Polis İmdat Haber Merkezi ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'nde görevli emniyet personeli, diğer emniyet birimlerindeki gibi 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiriyor.

Çağrı, kamera ve telsiz operatörlerinden oluşan personel, 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan şikayetleri, otomatik tanıma sistemine düşen bilgileri, kent genelindeki kameralardan ve yeni uygulanan polis yaka kameralarından tespit edilen olayları takip ederek en kısa zamanda vakalara müdahale edilmesini sağlıyor.

Ramazan ayını da içine alan, dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alınan önlemler, sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal izolasyon kuralları ile iş yoğunluğu bazı konularda artan, bazı konularda da azalan 155 Polis İmdat Haber Merkezi personeli, 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Burada görev yapan polis memurları ramazan boyunca sahurlarını işlerinin başında görevlerini aksatmadan yapıyor.

155 Polis İmdat Grup Amiri Cüneyt Çobanbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarlar doğrultusunda sahadaki polis memurlarını sevk ettiklerini anlattı.

Olayların takip ve koordinasyonunu yaptıklarını belirten Çobanbaşı, ayrıca kameralar vasıtasıyla da İstanbul'u izleyerek gerekli olaylara müdahale ettiklerine değindi.

Pandemi öncesi özellikle hafta sonları yoğun ihbar aldıklarını anlatan Çobanbaşı, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde asayiş ihbarlarımız, trafik ihbarlarımız büyük oranda azaldı. Çok sık gelen şüpheli şahıs, alkollü şahıs, rahatsızlık veren şahıs ve evden hırsızlık ihbarlarımız büyük oranda azaldı. Cana ve mala karşı işlenen suç oranları büyük ölçüde düştü. Fakat buna mukabil aile için kavga ve gürültü ihbarlarımız daha sık gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın sürekli ikametlerinde olmaları nedeniyle bu ihbarlarda aşırı yoğunluk söz konusu. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda kameralardan İstanbul'u izleyerek sokağa çıkmanın ihlal edildiği durumları tespit ediyoruz. Bir ihbar beklemeksizin bunları telsiz muhaberesi ile sahada görevli ekiplerimize yönlendirerek gereğini yapıyoruz. Sokakta olmasına izin verilen kişiler ve araç plakaları bize bildiriliyor bunun incelemesini gerek kamera görüntülerinden gerekse sahadaki ekipler ile koordineli olarak gerçekleştiriyoruz."

"Ramazanda da vatandaşlara hizmeti aksatmıyoruz"

Diğer ihbarlar azalırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altından gelen ihbarların arttığına değinen Cüneyt Çobanbaşı, şunları anlattı:

"Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan gıda, bankadan maaşlarını çekme ve hastane randevuları konusunda bilgi talepleri alıyoruz. Bunları mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyor herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar normal 155 acil çağrı hizmetlerinin dışında hizmetler ancak vatandaşlarımızı mağdur etmemeyeye çalışıyoruz. 20 yaş altı vatandaşlarımız ise bizden en çok, doğum günü kutlamaları için pasta talebinde bulunuyor. Bunları mümkün olduğunca karşılayama çalışıyoruz. Sahadaki ekiplerimize iletiyoruz. İş yoğunluğuna göre müsait birimimiz varsa vatandaşlarımızı kırmamaya taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz."

Çobanbaşı, 155 Polis İmdat olarak sürekli görevlerinin başında olduklarını belirterek, ramazanda da vatandaşlara hizmeti aksatmadıklarının altını çizdi.

Aynı zamanda ramazan ayının gereği ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Çobanbaşı, "Hem sosyal mesafe kurallarına uyarak görevlerimizi yerine getiriyoruz hem ramazanı yaşıyoruz. Sahur yemeklerimizi burada hazırlıyoruz. Sosyal mesafeye uyarak görevlerimizi de aksatmayacak şekilde işimizi takip ederek nöbetleşe sistemde yemeğimizi yiyoruz. Aynı şekilde iftarlarımızı da bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ramazanı görevimizin başında olmanın gururu ile ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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