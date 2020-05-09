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Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ekuklu, AVM'lerde virüsten korunmanın en etkili yönteminin maske takmak olduğunu belirtti.
 09 Mayıs 2020 17:08
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Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni tip (Kovid-19) koronavirüsle mücadele sürecinde alışveriş merkezi (AVM) çalışanları ile müşterilere, mutlaka maske kullanmaları uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ekuklu, AA muhabirine, sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın virüsle mücadelede hala önemini koruduğunu söyledi.

Pazartesi alışveriş merkezilerinin açılacağını, vatandaşların ve esnafın bu konuda çok dikkatli davranması gerektiğini belirten Ekuklu, AVM işletmecileri ve vatandaşların tedbirleri elden bırakmamasını istedi.

"Soyunma kabinleri risk altında"

AVM'lerde içeride bulunan kişi sayısı ve kişisel temasın büyük önem taşıdığını vurgulayan Ekuklu, şöyle devam etti:

"Burada da sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı ön plana çıkıyor. Virüs kıyafetle bulaşmıyor ancak soyunma kabininde kıyafet deneyen biri çıktıktan sonra girecek kişi risk altında, dolayısıyla herkesin maske takması gerekir. Bunun yanında soyunma kabinleri sürekli dezenfekte edilmeli. Mağazalarda kişi sayısı kontrol edilmeli ve kesinlikle çok kalabalık olmamalı. Vatandaşlar ve esnaf alışveriş sırasında kişisel mesafe kuralına uygun davranmalı, kişisel hijyenlerine önem vermeli. AVM'lerde virüsten korunmak için en etkili yöntem ise maske takmak. "

Ekuklu, AVM'lerde kullanılan klima sistemlerinin virüsün bulaşma riskini arttırabileceğini, bu nedenle havayı emip dışarı atan ve içeriye temiz hava veren sistemlere geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Split klimaların içeriye hava üflemesi durumunda virüsü etrafta oturanlara bulaştırabileceğini anlatan Prof. Dr. Ekuklu, bu konuda yetkililerin tedbir almasını istedi.

Anadolu Ajansı
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