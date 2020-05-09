331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı

Sağlık kuruluşlarınca bugüne kadar 20 bin 347 doğum, 118 bin 522 ölüm dijital ortamda aile kütüğüne tescil edildi. Mahkeme kararı aranmaksızın 331 bin 634 ad-soyad düzeltmesi yapıldı.

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, nüfus hizmetlerinin yürütülmesine, nüfus kütüklerinin kağıt ve elektronik ortamda tutulmasına, dış temsilcilikler ve yetkili kurumlarca nüfus olaylarına ait dayanak belgelerini oluşturan bilgilerin merkezi veri tabanına elektronik ortamda gönderilmesi veya tesciline, uluslararası aile cüzdanları ve mavi kartlara ait form ve tutanakların düzenlenmesine, devir ve teslimine ve bu hizmetleri yürüten kamu görevlilerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmelikle, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

- Nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik hedeflendi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamu yönetiminde yapılan reformlara ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun şekilde nüfus hizmetlerinin sunumunda verimlilik ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla hazırlandı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esasların da belirlendiği yönetmelikle nufus hizmetlerinin gunun degisen ve gelisen kosullarına uygun olarak yurutulmesi, uygulamaların guncelliginin saglanması hedeflendi.

- e-Devlet'ten 33 milyon nüfus kayıt örneği

Kanunda yapılan değişikliklerin ardından 2018'de uygulanmaya başlanan, sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen çocukların nüfus müdürlüklerine gidilmeden sağlık kuruluşu tarafından elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesi uygulaması ile 20 bin 347 çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ailelerinin adresine gönderildi.

Nufus mudurluklerine gelmeye gerek kalınmadan geçen yıldan bugüne kadar saglık kuruluslarınca 118 bin 522 olum olayı elektronik ortamda anlık olarak aile kutuklerine tescil edildi.

2017'de baslayan ve suresi uzatılarak kapsamı genisletilen isim ve soy isimde yazım imla hatası veya duzeltme isareti kullanılmasından kaynaklanan anlam degisikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın degistirilmesine imkan saglayan uygulama sayesinde bugune kadar 331 bin 634 ad-soyad duzeltmesi yapıldı.

Yurt dısında yasayan vatandaslara yonelik olarak yabancı ulke adli veya idari makamlarınca verilen bosanma kararlarının olusturulan komisyonlar tarafından nufus kayıtlarına tescili kapsamında bugüne kadar 17 bin 529 tescil işlemi gerceklestirildi.

Nufus kayıt ornegi ve yerlesim yeri belgelerinin e-Devlet Kapısı uzerinden alınabilmesine imkan veren uygulamayla bugüne kadar 33 milyon 789 bin 27 nufus kayıt ornegi, 36 milyon 145 bin 775 yerlesim yeri belgesi e-Devlet Kapısı uzerinden alındı.