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Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet

Kovid-19 ile mücadele kapsamında farklı ülkelerden yurda getirilen Türk vatandaşlarının karantinada tutuldukları Van'daki yurtta tüm ihtiyaçları özenle karşılanıyor.
 09 Mayıs 2020 17:15
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Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşların tahliye işlemleri sürüyor.

Malta, Kıbrıs, Kazakistan ve Suudi Arabistan'dan uçaklarla getirilen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 656 vatandaşın Van'daki Süleyman Şah Yurdu'nda karantina süreci devam ediyor.

14 günlük gözetim sürecini tamamlayanların memleketlerine gönderildiği yurtta, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Van Şubesi tarafından vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Otel konforundaki yurtta tek kişilik odalarda kalmaları sağlanan vatandaşlara, başta kişisel temizlik seti olmak üzere, çay, kahve, hurma, elektrikli su ısıtıcısı ve hijyen malzemeleri veriliyor.

Deneyimli aşçılar tarafından hazırlanan üç çeşit yemek, tatlı ve meyveler sahur ve iftar saatlerinde vatandaşlara ikram ediliyor.

24 saat sıcak suyun olduğu yurtta kalan vatandaşlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar dağıtılarak, vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

"Her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her odada sadece bir kişinin kalabileceği şekilde yurtta düzenleme yaptıklarını söyledi.

Türk vatandaşlarının moral ve motivasyonlarını artırıcı müzikli bir karşılamayla ağırladıklarını anlatan İnanç, onlara kendi evlerindeymiş gibi hissettirecek hizmetler sunduklarını ifade etti.

Yurdun her katında güvenlik görevlisi bulundurarak odalar arası geçişe müsaade etmediklerini belirten İnanç, "Büyük risk altında, büyük bir özveriyle, severek ve isteyerek bu süreçte misafirlerimize her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Misafirlerimizden en küçük bir şikayet gelmeden ilk kafilemizi yolcu ettik. Yurtta 4 kişilik odalarda sadece 1 kişinin kalacağı şekilde bir düzenleme yaptık. Sıfır çarşaf ve nevresim takımları ve yatakları misafirlerimiz için hazırladık." dedi.

Yurtta sürekli dezenfekte işlemleri yaptıklarını anlatan İnanç, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın kendi odalarını temizlemesi için onların kullanacağı temizlik ekipmanı bıraktık. Bunun yanında tüm misafirlerimize kişisel temizlik malzemeleri verdik. Tüm ikramlarını ücretsiz sunarak vatandaşlarımıza beş yıldızlı otel konforunda hizmet veremeye çalıştık. Bunun yanından vatandaşlarımızın doğum tarihlerini tespit ederek onlara doğum günü sürprizleri hazırdık. Bu da çok duygusal anlara neden oldu. Kimi vatandaşlar ilk kez doğum günü kutladı. Yine iftar ve sahur vakitlerinde tüm ikramlarımızı sunuyoruz. Onlar da bıraktıkları mektuplarda memnuniyetlerini dile getiriyorlar."

Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar da yurtta kalan vatandaşları sürekli ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendiklerini belirtti.

Ulaşım ve konaklama olmak üzere vatandaşların tüm ihtiyaçları için seferber olduklarını ifade eden Uçar, "Vatandaşlarımız için tüm imkanlar devlet tarafından karşılanıyor. Çok memnuniyet verici bir süreç oluyor. Onlar için müzik etkinlikleri de düzenleyerek moral ve motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Karantina süreçleri biten vatandaşlarımızı sağlık taramasından geçirdikten sonra dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurluyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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