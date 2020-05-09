Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek unvanlar arasına "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanı da eklenmiştir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak gerekmektedir. O şartlar şu şekildedir:

Madde 10 - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

e) (Mülga bend: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 578)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek diğer unvanlar şu şekildedir:

Aile sosyal destek personeli

Anketör

Arama kurtarma uzmanı

Antranör

Arkeolog

Arşiv uzmanı

Basın-enformasyon personeli

Bilimsel proje uzmanı

Biolog

Bölge plancısı

Büro personeli

Çağrı karşılama personeli

Çocuk gelişimcisi

Çözümleyici, sistem programcısı

Deniz trafik başkılavuzu

Deniz trafik kılavuzu

Dışişleri hukuk uzmanı

Destek personeli

Diğer sağlık personeli

Diğer teknik hizmet personeli

Dispeç

Diş tabibi

Diyetisyen

Dizgi operatörü

Ebe

Eczacı

Eğitici

Fizyoterapist

Gemi adamı

Gençlik çalışanı

Gümrük muhafaza memuru

Hava trafik kontrolörü

Havacılık sertifikasyon uzmanı

Havacılık simülatör uzmanı

İcra katibi

İdari büro görevlisi

İdari destek görevlisi

İmam/hatip

İnfaz ve koruma memuru

İşaret dili tercümanı

İş ve meslek danışmanı

Kadastro teknisyeni

Kameraman

Kaza kırım uzmanı

Kuran kursu öğreticisi

Kütüphaneci

Laborant

Maden haritacılığı uzmanı

Muayene memuru

Muhabir

Mübaşir

Müezzin kayyım

Mühendis

Mütercim-tercüman

Müze araştırmacısı

Müze görevlisi

Orman muhafaza memuru

Öğretmen

Programcı

Proje destek uzmanı

Redaktör

Restoratör2

Röntgen teknisyeni

Sağlık fizikçisi

Sağlık teknikeri

Sınav hizmetleri uzmanı

Sosyal çalışmacı

Spor uzmanı

Stüdyo yönetmeni

Şehir plancısı

Tabip

Tashihçi

Tekniker

Teknisyen

Telkari ustası

Uçak kontrol ve bakım

Makinisti

Uçuş teknisyeni

Uzman

Uzman tabip

Vaiz

Veteriner hekim

Yardımcı proje elemanı

Yazma eser pataloji

Uzmanı

Yazma eser uzmanı

Yeraltı maden uzmanı

Yerüstü maden uzmanı

Yönetmen

Yurt yönetim personeli

Zabıt katibi