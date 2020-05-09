Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek
|09 Mayıs 2020 17:12
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle değişiklik yapıldı.
Yapılan düzenlemeye göre, sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek unvanlar arasına "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanı da eklenmiştir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak gerekmektedir. O şartlar şu şekildedir:
Madde 10 - Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
e) (Mülga bend: 23.01.2008 - 5728 S.K/Madde 578)
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
Sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek diğer unvanlar şu şekildedir:
Aile sosyal destek personeli
Anketör
Arama kurtarma uzmanı
Antranör
Arkeolog
Arşiv uzmanı
Basın-enformasyon personeli
Bilimsel proje uzmanı
Biolog
Bölge plancısı
Büro personeli
Çağrı karşılama personeli
Çocuk gelişimcisi
Çözümleyici, sistem programcısı
Deniz trafik başkılavuzu
Deniz trafik kılavuzu
Dışişleri hukuk uzmanı
Destek personeli
Diğer sağlık personeli
Diğer teknik hizmet personeli
Dispeç
Diş tabibi
Diyetisyen
Dizgi operatörü
Ebe
Eczacı
Eğitici
Fizyoterapist
Gemi adamı
Gençlik çalışanı
Gümrük muhafaza memuru
Hava trafik kontrolörü
Havacılık sertifikasyon uzmanı
Havacılık simülatör uzmanı
İcra katibi
İdari büro görevlisi
İdari destek görevlisi
İmam/hatip
İnfaz ve koruma memuru
İşaret dili tercümanı
İş ve meslek danışmanı
Kadastro teknisyeni
Kameraman
Kaza kırım uzmanı
Kuran kursu öğreticisi
Kütüphaneci
Laborant
Maden haritacılığı uzmanı
Muayene memuru
Muhabir
Mübaşir
Müezzin kayyım
Mühendis
Mütercim-tercüman
Müze araştırmacısı
Müze görevlisi
Orman muhafaza memuru
Öğretmen
Programcı
Proje destek uzmanı
Redaktör
Restoratör2
Röntgen teknisyeni
Sağlık fizikçisi
Sağlık teknikeri
Sınav hizmetleri uzmanı
Sosyal çalışmacı
Spor uzmanı
Stüdyo yönetmeni
Şehir plancısı
Tabip
Tashihçi
Tekniker
Teknisyen
Telkari ustası
Uçak kontrol ve bakım
Makinisti
Uçuş teknisyeni
Uzman
Uzman tabip
Vaiz
Veteriner hekim
Yardımcı proje elemanı
Yazma eser pataloji
Uzmanı
Yazma eser uzmanı
Yeraltı maden uzmanı
Yerüstü maden uzmanı
Yönetmen
Yurt yönetim personeli
Zabıt katibi
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