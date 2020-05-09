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Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı

Selçuk Üniversitesi, "Pandemi sürecinde ertelenen eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Haziran 2020 tarihinde başlanacaktır" kararı aldı
 09 Mayıs 2020 17:33
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Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı

Selçuk Üniversitesi, "Pandemi sürecinde ertelenen eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Haziran 2020 tarihinde başlanacaktır" kararı aldı.

Alınan karar dün Rektörlük ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Memurlar.Net
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