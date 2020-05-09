DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında

İKİ KURUM DAHA, SÖZLEŞMELİ PERSONELİ, KPSS SONRASI SÖZLÜ SINAVLA ALACAK Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli personel alırken en yüksek KPSS puanına göre 10 katı adayı belirledikten sonra sözlü sınav yapacak