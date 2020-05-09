1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında

Şüphelilerden 25'i serbest bırakılırken, 18'inin emniyetteki işlemleri sürüyor
 09 Mayıs 2020 17:34
Yazdır
DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında

İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 25'i serbest bırakılırken, 18'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İbrahim Gökçek için dün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polisle yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 18 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, gruptakilerin polise taş ve benzeri maddeleri atma anları, polis helikopteri ve çevredeki kameraların görüntülerine yansıdı.

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı. Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Adli Tıp Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik görevlisi: Hepsini mermi manyağı yapacağım
09 Mayıs 2020 15:58		 Tatbikat sırasında itfaiye merdiveni devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
09 Mayıs 2020 15:35
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
09 Mayıs 2020 14:03		 Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler
09 Mayıs 2020 13:18
Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım
09 Mayıs 2020 13:04		 Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar
09 Mayıs 2020 12:42
Hem 20 yaş altı çıktı hem de uyuşturucu satıcısı
09 Mayıs 2020 11:06		 Ankara'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
09 Mayıs 2020 10:50
İzmir'de köpeklere eziyet eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı
09 Mayıs 2020 09:33		 Elazığ'da ambulans tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı
09 Mayıs 2020 08:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında17:51 - Havuza çevirdikleri otomobille caddelerde tur attılar17:51 - EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi17:46 - Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma17:41 - Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu17:34 - DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında17:33 - Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı17:29 - Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme17:25 - Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular17:21 - Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
17:15 - Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet17:12 - Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek17:11 - 331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı17:08 - Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak17:05 - 'Bir ekmek bana 400 liraya geldi'16:57 - 155 Polis İmdat'ta sahur16:53 - THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' mesajı16:48 - Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 3
dış güçler 1
benzine yine zam yapılması 2
konuşması en güzel dil 2
geceye bir şiir bırak 1
emekli aylığı ödemeleri öne çekildi 1
fenerbahçe idari personelinde corona virüs çıkması 2
en güzel çay 1
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 3
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam