1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

24 ilde sokağa çıka kısıtlamasına Muğla'nın Bodrum ilçesi ise gönüllü olarak uydu. Sokaklar, caddeler ve sahiller bom boş kaldı.
 09 Mayıs 2020 17:41
Yazdır
Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

24 ilde sokağa çıka kısıtlamasına Muğla'nın Bodrum ilçesi ise gönüllü olarak uydu. Sokaklar, caddeler ve sahiller bom boş kaldı.

Turizmin göz bebeği Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen Bodrum halkı duyarlı davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Sokaklar caddeler ve sahil şeritleri sokağa çıkma kısıtlaması gibi bom boş kaldı. Çok az sayıda insanın olduğu görülen Bodrum'un duyarlı davranışını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta taktir etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar ulaştığı ilçede kimsenin dışarı çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkçılar, işe gitmek için dakikalarca otobüs bekliyor
09 Mayıs 2020 15:27		 Sağlıkçıyım dedi, bekçiye kızarak maskeyi yırtıp yere attı
08 Mayıs 2020 22:26
İlk araştırma tamamlandı, evdeki gizem çözülemedi
08 Mayıs 2020 22:11		 Kısa yoldan Beylikdüzü'ne gidecekti, çalılıkta mahsur kaldı
08 Mayıs 2020 22:05
Yaşlı hasta bakım merkezi çalışanlarına test şartı
08 Mayıs 2020 21:58		 Vali açıkladı... Sokağa çıkma yasağı teklif edeceğiz
08 Mayıs 2020 21:06
İstanbul'da bir yasak daha kalkıyor... Pazartesi açılıyorlar
08 Mayıs 2020 18:21		 YKS ve LGS günü Başkentte öğrenci, öğretmen ve veliler ücretsiz taşınacak
08 Mayıs 2020 18:04
'Erzurum'da günlük 300 testten, bir iki pozitif vaka çıkabiliyor'
08 Mayıs 2020 17:56		 Balıkesir Valisi açıkladı... 800 vaka, 56 can kaybı var
08 Mayıs 2020 17:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Yemek firmaları, siparişleri yetiştirme telaşında17:51 - Havuza çevirdikleri otomobille caddelerde tur attılar17:51 - EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi17:46 - Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma17:41 - Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu17:34 - DHKP/C'linin cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltında17:33 - Selçuk Üniversitesi, eğitime başlama kararı aldı17:29 - Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme17:25 - Kısa Çalışma Ödeneği ile istihdamı korudular17:21 - Kuyumcular ellerindeki stoku 'annelere' ayırdı
17:15 - Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet17:12 - Koruma ve güvenlik görevlisi de sözleşmeli alınabilecek17:11 - 331 bin vatandaş ad soyad düzeltmesi yaptırdı17:08 - Koronavirüsten korunmada en etkili yöntem maske takmak17:05 - 'Bir ekmek bana 400 liraya geldi'16:57 - 155 Polis İmdat'ta sahur16:53 - THY'nin kadın pilotlarından 'yakında döneceğiz' mesajı16:48 - Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Jandarma personeli de toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12 monkeys 1
eli bol 2
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 3
bahar rüzgarı 2
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 4
corona virüs vaka sayısı 1
watsapp sohbetini arşivlemek 4
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
yarım 5
terörize olmak 1
SON İLANLAR
DHMİ 20 asistan, 17 stajyer hava trafik kontrolörü alacak
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam