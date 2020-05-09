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Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
 09 Mayıs 2020 17:46
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Başörtülü öğretmene tepki gösteren Can Ataklı'ya soruşturma

Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart'ta özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla yer alan Ataklı hakkında yapılan suç duyurularına yer verildi.

Şüpheli Ataklı'nın da ifadesinin de yer aldığı iddianamede, Ataklı'nın "EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını" söylediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiği, bu hususta yaptığı konuşma sırasında "..milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış..", "...Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak..", "...Kardeşim o kafa yapamaz, sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bişey olmaz.." sözlerini sarf ettiği anlatıldı.

Bu sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Ataklı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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