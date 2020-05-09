EBA TV'yi izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi
|09 Mayıs 2020 17:51
|Yazdır
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrenciler için çalışma başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce televizyonları olmadığı belirlenen 35 öğrenciye Valilik, hayırseverlerin desteğiyle aldığı televizyonları hediye etti.
Vali Sonel, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin, il genelinde 35 öğrencinin evinin televizyon olmadığını bildirmesi üzerine hayırseverlerle irtibata geçtiklerini belirterek, "İvedi şekilde aldığımız 35 uydulu televizyonu Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışan arkadaşlarımız, öğrencilerimizin evlerinde giderek onlara teslim etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her daim onların yanındayız." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronavirüs salgını sürecinde dijital bağımlılık yüzde 116 arttı
09 Mayıs 2020 21:16
|Kimliğinde fotoğrafı olmayan öğrenci yardım istiyor
09 Mayıs 2020 20:30
|13 yaşındaki Hamza, izin ile babasının mezarını ziyaret etti
09 Mayıs 2020 19:44
|Kuşadası'nda yasağa rağmen denize girdiler
09 Mayıs 2020 19:20
|Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadını... Tam 122 yaşında
09 Mayıs 2020 19:14
|Eczacı kalfası: Yalan borcumuz yok bugünde nöbetçiyiz
09 Mayıs 2020 19:08
|Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
09 Mayıs 2020 18:43
|Bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
09 Mayıs 2020 18:38
|Havuza çevirdikleri otomobille caddelerde tur attılar
09 Mayıs 2020 18:08
|Yurtta kalan Türk vatandaşlarına otel konforunda hizmet
09 Mayıs 2020 17:15